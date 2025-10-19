Бельский поздравил петербуржцев с Днем отца

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 19 октября поздравил жителей города с Днем отца. Обращение спикера ЗакСа опубликовали в пресс-службе парламента. Бельский пожелал отцам "крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, терпения и мудрости".

"Роль отца в жизни каждого человека невозможно переоценить. Именно отец является опорой и нравственным ориентиром, который помогает нам становиться сильнее, увереннее и мудрее. Его тихая сила, готовность всегда прийти на помощь, бесценные советы и безграничная вера в наши способности – это тот фундамент, на котором строятся личность и характер", - говорится в поздравлении.

Сам Бельский является многодетным отцом. Вместе с супругой Викторией он воспитывает пятерых детей. В России День отца отмечают на государственном уровне в третье воскресенье октября с 2021 года. В Петербурге День отца ввели в городской закон о праздниках и памятных датах еще в 2019 году. Изначально предлагалось отмечать его в июне. После указа президента дату перенесли на общероссийскую.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру