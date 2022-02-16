Петербургский День отца привели в соответствие федеральному

Депутаты парламента Петербурга от "Единой России" Константин Чебыкин и Денис Четырбок, в апреле 2019 года отстаивавшие необходимость празднования Дня отца в июне, инициировали перенос этого праздника. Заксобрание одобрило их предложение на заседании 16 февраля.

Согласно поправке единороссов, День отца в Петербурге, как и во всей стране, будут отмечать в третье воскресенье октября.

- Этот праздник объединяет всех отцов, - заявил Чебыкин.

Представитель КПРФ Александр Рассудов поинтересовался у него, как отмечать этот день тем, кто оставил своих детей. День отца член компартии назвал "праздником со слезами на глазах для многих семей". Чебыкин согласился, что это серьезная проблема и ею надо заниматься.

- Но мы хотим ориентироваться на сознательных отцов. В этом нам примером служит председатель Законодательного собрания Александр Николаевич Бельский, - добавил единоросс.

Борис Вишневский из "Яблока" предложил также утвердить День дедушки, День бабушки и День тещи.

- Насчет тещи я не размышлял. Но вместе с вами мы подумаем, - ответил Чебыкин.

Напомним, петербургский ЗакС 10 апреля 2019 года принял за основу законопроект Чебыкина и Четырбока о праздновании Дня отца в третье воскресенье июня. Инициатива вызвала немало вопросов в парламенте. В частности, звучали опасения, что он превратится во всеобщую мужскую пьянку. Однако проект утвердили большинством голосов.

4 октября 2020 года президент Владимир Путин издал указ о праздновании всероссийского Дня отца в третье воскресенье октября. Депутат Чебыкин после этого пообещал перенести и городской праздник.

Сергей Еремеев