Депутат Чебыкин намерен перенести петербургский День отца с июня на октябрь

Автор закона об утверждении регионального Дня отца, депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин ("Единая Россия") рассказал ЗАКС.Ру, что будет отмечать праздник в день, который предложил президент.

Владимир Путин 4 октября подписал указ, согласно которому отмечать праздник станут в третье воскресенье октября. Однако еще в 2019 году по инициативе Чебыкина парламент Петербурга установил, что День отца в Петербурге будет приходиться на третье воскресенье июня.

- Я сегодня скромно смотрел эти новости и думал, может кто вспомнит, как мы в Петербурге бились. Все уже забыли. Я, как многодетный отец, очень рад, что есть день матери и день отца. Хороший праздник. Для мужчин появился еще один стимул становиться отцами, чтобы они по праву считали этот день своим праздником. Конечно, будем праздновать тот день, который сегодня подписал президент, - рассказал Чебыкин.

Депутат уточнил, что региональный праздник останется, но его перенесут на дату, утвержденную Путиным.

Россияне отметят новый праздник впервые 17 октября. В тексте указа говорится, что он должен укрепить статус семьи и значимость отцовства в воспитании детей.

Константин Леньков