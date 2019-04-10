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11:25

Депутат Чебыкин решил, что Петербургу необходим День отца

фото ЗакС политика Депутат Чебыкин решил, что Петербургу необходим День отца

День отца начнут отмечать в Петербурге в третье воскресенье июня. Его празднование будет оплачиваться за счет бюджета. Соответствующий законопроект ЗакС принял в первом чтении на заседании 10 апреля.

Авторами инициативы выступили депутаты "Единой России" Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

В пояснительной записке они отметили, что утверждение праздника "позволит подчеркнуть общественное признание и высокое уважение роли отцов в воспитании детей и укреплении семьи".

Чебыкин пообещал, что праздник не придется на День скорби 22 июня. Эсер Алексей Ковалев заявил, что это не так, и напомнил, что 22 июня 1941 года было воскресеньем. 

- Это было четвертое воскресенье! Вы посчитайте сначала, прежде чем тут ля-ля делать, - ответил Чебыкин.

Ковалев согласился, что был не прав.

Чебыкин отметил, что праздник необходим в том числе потому, что 23 февраля отмечают и мужчины, и женщины, защищающие Отечество.

Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева предположила, что новый праздник будет выглядеть как большая пьянка. Депутат Чебыкин заверил ее, что этого не случится. Он добавил, что сам будет праздновать День отца со своими детьми.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский посетовал на то, что в то время как в городе отцы будут отмечать свой "профессиональный" праздник, силовики будут выбивать признательные показания под пытками и задерживать протестующих.

За принятие законопроекта проголосовали 35 депутатов. Пятеро были против, трое воздержались.

Сергей Еремеев



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11:41    
какой полезный закон, ну теперь заживем!

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