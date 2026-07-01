Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми

Члены Совета Федерации 1 июня поддержали закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы или снизить размер платежа. Предполагается, что воспользоваться мерой поддержки можно будет один раз за время действия кредитного договора. Максимальная продолжительность льготного периода составит 1,5 года. При усыновлении ребенка срок ипотечных каникул начнет исчисляться с даты усыновления. В случае подписания документа президентом новая норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

В пояснительной записке говорится, что в первые полгода ипотечных каникул заемщику не будут начислять проценты на остаток долга. Затем банк начнет рассчитывать их по ставке, предусмотренной кредитным договором. Выплатить начисленные проценты заемщик сможет после окончания льготного периода.

Сейчас ипотечные каникулы доступны для семей с одним ребенком. В этом случае отсрочка предоставляется на срок до шести месяцев при соблюдении двух условий: заработок заемщика сократился более чем на 20%, а расходы на ипотеку превышают 40% общего семейного дохода.

Инициативу с поправками в закон "О потребительском кредите (займе)" внесли на рассмотрение депутатов Государственной думы в конце июля 2025 года. Его приняли в третьем чтении в июне 2026 года. Сама программа ипотечных каникул действует с 2019 года.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру