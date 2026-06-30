Путин простился с экс-главой Минобороны Сергеем Ивановым

Президент Владимир Путин 30 июня посетил церемонию прощания с бывшим главой Министерства обороны Сергеем Ивановым, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства возложил цветы к гробу и пообщался с родственниками Иванова. Панихида прошла в Москве, в Центральной клинической больнице.

Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего министра обороны. Президент отметил вклад Иванова в успешную работу ведомства и развитие страны, а также назвал его "грамотным руководителем" и "абсолютно надежным, порядочным человеком".

"Это был человек, преданный России и много сделавший для развития нашей страны, укрепления ее суверенитета. [...] Сергея Борисовича Иванова уважали коллеги, товарищи, друзья — все, кто знал его и кому довелось с ним трудиться. Таким он останется в нашей памяти", — говорится в обращении президента.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также выразил соболезнования семье Иванова. В своем обращении он отметил, что его заслуги останутся примером "высочайшего служения Отечеству".

Бывший министр обороны родился в Ленинграде в 1952 году. С 1975 года он служил в КГБ, а после работал во внешней разведке. Пост министра обороны он занимал в период с 2001 по 2005 год. Перед президентскими выборами 2008 года наравне с Дмитрием Медведевым рассматривался как возможный кандидат на должность главы государства. В разное время Иванов работал секретарем Совета безопасности, зампредседателя правительства, а также руководил администрацией президента с 2011 по 2016 год. Последние 10 лет находился на посту специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Имел звание генерал-полковника запаса и являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Екатерина Гусева / Фото: Кремль