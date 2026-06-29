Условия семейной ипотеки не станут менять до октября

Правила предоставления и условия семейной ипотеки сохранятся без изменений до 1 октября 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. По словам представителей ведомства, структуры, участвующие в формировании новых правил, совершенствуют параметры льготной ипотеки. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что власти собираются отсрочить изменения для подготовки всех участников рынка — россиян, банковских систем и застройщиков. Ранее СМИ писали, что с 1 июля в стране, в частности, в Петербурге и Ленинградской области, могут измениться условия семейной ипотеки.

"Было много обсуждений, но могу сказать, что с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними. На площадке правительства со всеми заинтересованными ведомствами прорабатываем различные варианты. Наша задача — повысить адресность поддержки и оказать положительный эффект на демографию", — написал Хуснуллин.

В середине июня об изменениях в условиях получения семейной ипотеки сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он также сказал, что ее хотят улучшить для поднятия уровня рождаемости в стране. Деталей новых правил программы Стасишин не раскрыл.

В конце июня "Известия" со ссылкой на проект правил предоставления ипотеки писали, что изменения коснутся Петербурга, Ленобласти и Московского региона. Для многодетных семей в этих регионах планировали установить максимальный лимит займа в 18 млн рублей, для семей с двумя детьми — до 15 млн рублей, а с одним ребенком — до 12 млн рублей. В остальных субъектах лимиты хотели сделать ниже: до 6 млн рублей для семей с одним ребенком, до 8 млн — с двумя и до 10 млн — для многодетных. Сейчас в Петербурге, Ленобласти, Москве и Подмосковье максимальный размер ипотеки составляет 12 млн рублей, а в других регионах — 6 млн рублей.

Правительство также обсуждает варианты введения дифференцированных ставок по семейной ипотеке. Сейчас она составляет 6%. Изменения поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру