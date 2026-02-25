Мишустин поддержал введение дифференцированной ставки по семейной ипотеке

Правительство России разрабатывает варианты модернизации семейной ипотеки, включая введение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета кабмина в Государственной думе 25 февраля.

Тему изменения условий семейной ипотеки подняла первый заместитель руководителя "Справедливой России" Яна Лантратова. Она поинтересовалась, готово ли правительство к введению дифференцированной ставки по семейной ипотеке.

"Правительство вместе с комиссиями Госсовета прорабатывает самые различные варианты по модернизации условий программы [семейной ипотеки], в том числе с использованием дифференцированных ставок в зависимости от количества детей. <…> Ипотека дело не быстрое, и мы обязательно еще посоветуемся с тем, как это будет получаться. Но в целом я поддерживаю этот подход", - заявил Мишустин.

В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%. Максимальная сумма кредита в размере 12 млн рублей выдается в Петербурге, Ленобласти, Москве и Московской области. Для остальных регионов страны предусмотрен кредитный лимит в размере 6 млн рублей.

Речь о введении дифференцированных ставок обсуждаются не впервые. В конце июля 2025 года Госдума приняла постановление и рекомендовала рассмотреть этот вопрос Минфину и Минстрою. В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отхода от единой ипотечной ставки и заявила, что введение дифференцированной ставки по ипотеке поможет улучшить жилищные условия семьям в регионах. В январе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что законопроект о дифференцированной ставке по семейной ипотеке может быть принят Госдумой в I квартале 2026 года.

Екатерина Гусева / Фото: Государственная дума