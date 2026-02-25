ЗакС Ленобласти не поддержал вопрос о переименовании станции "Девяткино"

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти на пленарном заседании 25 февраля не поддержали инициативу фракции КПРФ о переименовании станции метро "Девяткино" в "Комсомольскую", сообщил 47news. Парламентарии решили не отправлять обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову по этому вопросу.

Большинство областных депутатов отказались согласовывать предложение пятерых коммунистов, выступивших за смену названия станции. Так, депутат от "Единой России" Никита Коваль предложил голосовать по вопросу без обсуждения. Инициативу поддержали. В итоге за направление обращения к Беглову высказались девять парламентариев. По данным 47news, это пятеро коммунистов и четверо единороссов. Остальные депутаты проголосовали против.

Ранее представители КПРФ из парламента Ленобласти предложили переименовать станцию "Девяткино" Кировско-Выборгской линии в "Комсомольскую". Внимание парламентариев "Девяткино" привлекло в том числе потому, что находится на территории Мурино в Ленобласти. С момента открытия в 1978 году по июль 1992 года она называлась "Комсомольская". Депутаты заявляли, что станции необходимо вернуть прежнее название и восстановить историческую справедливость. Для этого они планировали направить обращение к Беглову.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру