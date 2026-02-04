Коммунисты из Ленобласти предложили вернуть "Комсомольскую" на карту метро

Фото: ЗАКС.Ру

Представители КПРФ из парламента Ленобласти захотели переименовать станцию метро "Девяткино" в "Комсомольскую". Свою позицию они объясняют восстановлением исторической справедливости, ссылаясь в том числе на патриотическое воспитание. Подробнее — в материале ЗАКС.Ру.

Члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области вынесли на обсуждение вопрос о возвращении исторического названия станции метро "Девяткино", переименовав ее в "Комсомольскую". Интерес к ней связан с местоположением: "Девяткино" формально находится на территории Мурино в Ленобласти. "Комсомольской" станция называлась с момента открытия в 1978 году по июль 1992 года.

Свое название станция получила в честь 60-летия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) — или же, как принято сокращать, комсомола. К началу 90-х политическая ситуация в стране изменилась, и "Комсомольская" получила нынешнее название в честь одноименной железнодорожной станции неподалеку.

Спустя почти 34 года группа коммунистов из ЗакСа Ленобласти захотела вернуть "Девяткино" прежнее название. Фракция подготовила проект обращения парламента региона к губернатору Петербурга Александру Беглову (копия документа есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Авторы проекта считают, что вместе с переименованием станции была "утрачена историко-символическая составляющая наименования, связанная с памятью о трудовом и общественном вкладе нескольких поколений граждан". Предполагается, что переименование восстановит историческую справедливость и поспособствует сохранению культурного наследия. Это, отмечают в КПРФ, соответствует задачам госполитики в сфере патриотического воспитания и культурного развития. Идея о переименовании исходила от коммунистов Всеволожска.

— В Москве станция такая есть, — отметил Апостолевский в беседе с ЗАКС.Ру. — У нас она была до 1992 года, мы посмотрели, каких-то реальных оснований, почему переименовали в 1992 году, нет. Поэтому мы выступили с этой инициативой, которая возвращает историческое название станции метро "Комсомольская" в честь комсомола ленинского, который действительно очень серьезно повлиял и в годы Великой Отечественной войны, и в годы строек комсомольских ударных.

Подписи под документом поставили пятеро депутатов от КПРФ, в том числе и глава объединения Иван Апостолевский. От участия в инициативе отказался лишь депутат Дмитрий Звонков. Свое решение он объяснил порталу 47news тем, что не желает "участвовать в заведомо популистском действии".

В беседе с ЗАКС.Ру Апостолевский отметил, что ждет рассмотрения документа уже в феврале на предстоящем пленарном заседании парламента. Перед этим инициативу рассмотрят комиссии Заксобрания.

Инициировать смену названий других объектов партия не планирует, заверил депутат. Он напомнил о безуспешной попытке переименования станции "Девяткино" в "Менделеевскую", предпринятой в 2017 году. Такое предложение кажется ему нелогичным и лишенным смысла. "Можно тогда к любому вообще названию, к улице привязать название станции. Ну это странно с моей точки зрения", — прибавил он.

Представители петербургского парламента к идее областных коллег отнеслись по-разному. С пониманием инициативу однопартийцев встретил первый секретарь петербургского горкома КПРФ Роман Кононенко. При этом он уточнил в беседе с ЗАКС.Ру.

— Я эту инициативу поддерживаю, это будет увековечивание, в том числе, и подвига комсомольцев в годы Великой Отечественной войны. Сейчас это актуально. У нас есть улица Комсомола, почему не станция "Комсомольская"? Причем это историческое, изначальное название станции метро. Если такой механизм [переименования станции] будет задействован, то мы готовы поддержать, потому что мы считаем, что это правильная в целом инициатива, — заявил Кононенко.

Как и Апостолевский, петербургский коммунист скептически относится к идее массовых переименований. В то же время он признался, что нынешнее название "Новочеркасской" нравится ему меньше первоначального — ранее она была "Красногвардейской".

— Мне кажется, что Красная Гвардия — это несколько что-то более широкое и, более того, скажем так, тема оформления станции этой станции метро до сих пор осталась. То есть всё оформление там заточено на то, что это станция "Красногвардейская", — добавил он.

Отметим, что станция сменила название одновременно с "Девяткино". Тогда же сменила название станция "Площадь Мира", известная сегодня как "Сенная площадь".

Раскритиковал коммунистов петербургский единоросс Алексей Цивилев. Он отметил, что переименование потребует множества согласований, а нынешнее название уже прочно укоренилось в сознании горожан.

"Возвращение старого названия породит ненужную "топонимическую чехарду" и дезориентирует пассажиров", — резюмировал Цивилев.

Всего в новейшей истории Петербурга переименованиям подверглись четыре станции метрополитена. Последней на сегодняшний день стала станция "Зенит", это произошло в 2020 году. Первые два года с момента открытия она именовалась "Новокрестовской".

Отметим, что в 2022 году с предложением переименовать станцию "Парнас" в "Сергиевское" выступал депутат Государственной думы Евгений Марченко. Этим он хотел увековечить память преподобного Сергия Радонежского и заодно отметить существование рядом МО "Сергиевское". Идея осталась нереализованной.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру