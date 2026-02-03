КТР объявил муниципальный конкурс "Верность Петербургу"

Комитет территориального развития Петербурга 3 февраля объявил о запуске конкурса муниципальных практик и проектов "Верность Петербургу". Мероприятие призвано выявить актуальные инициативы, реализованные органами местного самоуправления города.

Конкурс пройдет в пяти номинациях: "Комфортная городская среда – наш приоритет", "Открытый диалог с жителями", "Забота о семьях защитников Отечества", "Наследие, которое нас определяет" и "Семейное благополучие – общая цель". КТР отберет проекты и инициативы, связанные с благоустройством территорий, налаживанием коммуникаций с горожанами, поддержкой семей военнослужащих, сохранением культурного наследия и организацией семейного досуга. В проектах будут оценивать актуальность, инновационность, практическую реализацию, эффективность использования ресурсов и возможность распространения в других округах.

К участию приглашаются главы МО, депутаты, муниципальные служащие и коллективы органов местного самоуправления. Для прохождения конкурсного отбора нужно отправить заявку, презентацию муниципального проекта и другие документы, указанные на сайте администрации Петербурга. Прием документов начался 3 февраля и продлится до 31 марта.

Победители в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки на торжественном мероприятии ко Дню местного самоуправления.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что КТР планирует потратить до 6,5 млн рублей на празднование Дня местного самоуправления, который ежегодно отмечается в России 21 апреля.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру