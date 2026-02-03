Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах

В России могут пересмотреть правила регистрации в апартаментах. Конституционный суд рассмотрел жалобу гражданки, которая хотела получить временную регистрацию в апартаментах, записанных на мать ее супруга. Суд поддержал обращение 3 февраля и отправил дело на пересмотр, сообщили в пресс-службе КС.

Петербурженка Виктория Пиунова в суде оспорила 2-ю и 3-ю статьи закона о праве на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, а также ряд пунктов правил регистрации и снятия граждан с регистрационного учета.

Конституционный суд установил, что апартаменты нежилого типа, не входящие в гостиничный фонд, но имеющие сходство с квартирами, все чаще становятся местом длительного пребывания россиян. Отдельно суд пояснил, что решение не касается постоянной регистрации для граждан и налогообложения.

"Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, притом что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания", - написано в пресс-релизе инстанции.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что Конституционный суд поручил судам рассматривать любые документы для подтверждения длительности проживания граждан, а не руководствоваться лишь наличием постоянной регистрации.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру