Рэпер Гуф вступил в партию "Новые люди"

Певец Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, 1 июля вступил в партию "Новые люди", сообщил ТАСС. Ему вручили партийный билет во время третьего этапа VI съезда политического объединения в Москве. По данным информагентства, музыкант не вошел в федеральный список кандидатов "Новых людей" и в перечень претендентов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу.

Гуфу 46 лет. Он начал музыкальную карьеру в 1998 году. Сначала выступал в составе коллектива Rolexx, а после создал группу Centr. С 2005 года Гуф выступает сольно. Сейчас он также участвует в работе фонда "Новых людей", посвященного помощи людям с наркотической зависимостью и координации рынка реабилитационных центров.

Сегодня на съезде "Новые люди" выдвинули кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму. В Петербурге первое место в списке занял советник руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Павел Корытников. На второй строчке оказался депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов. Третье место досталось председателю комитета "Новых людей" по развитию психологической помощи Вании Маркович. По одномандатным округам намерены баллотироваться, в частности, депутат Госдумы Оксана Дмитриева и глава МО "Северный" Юрий Куликов. Их выдвинули по округам № 217 и № 216 соответственно.

Выборы состоятся 20 сентября 2026 года. Петербуржцы проголосуют за кандидатов в депутаты Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах территориальные избирательные комиссии назначили довыборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру