Силовики задержали бизнесмена за свалку отходов на территории "Невского пятачка"

Петербургские силовики выявили мошенническую схему с контрактами на утилизацию строительных отходов. Администрация Пушкинского района выделила частной компании свыше 31 млн рублей на утилизацию отходов на специализированный полигон, однако строительный мусор вывозили на территорию Кировского района Ленобласти. В частности, на участок на территории мемориала "Невский пятачок".

Объем несанкционированной свалки составил 36 тысяч кубометров. Примерный ущерб окружающей среде оценили в 12,9 млн рублей. В результате проведенной экспертизы удалось выяснить, что на территорию мемориала свозились отходы III и IV классов опасности.

В качестве подозреваемого задержан владелец компании. Полиция возбудила дело по статье о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК). Также по факту хищения бюджетных средств решается вопрос о возбуждении дела о мошенничестве (ст. 159 УК). Силовики провели серию обысков 22 октября. С территории несанкционированной свалки изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала.

По данным издания 47News, имя предпринимателя – Марат Асланов. С 2016 по 2021 год он являлся депутатом Народного собрания Республики Дагестан от КПРФ. Свою депутатскую деятельность он закончил в феврале 2021 года, сложив полномочия из-за "невыносимо сложной обстановки" в республике. Тогда он жаловался в том числе и на обилие мусора. Как отмечает telegram-канал "Ротонда", Асланов также выступает в качестве застройщика, который собирался возвести "плавучие дома" в Галерной гавани. Против проекта активно выступали местные жители, а также представители Смольного.

Константин Леньков / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО