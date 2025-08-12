Смольный расторг договор с создателями плавучих домов в Галерной гавани

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск чиновников из администрации Петербурга о расторжения договора водопользования с ООО "Марина", которая намеревалась построить плавучие дома в Галерной гавани. Истцами выступали комитет по природопользованию, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также Невско-Ладожское бассейновое водное управление.

"Данное решение стало следствием выявленных нарушений, связанных с незаконным освоением акватории Галерной гавани. Нарушитель обязан выполнить требования Водного кодекса РФ и освободить данный участок", - сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию 12 августа.

Как уточнили в ведомстве, теперь ООО "Марина" будет включена в реестр недобросовестных водопользователей - в течение двух лет компания не сможет оформлять документы на водопользование, а также принимать участие в аукционах на получение таких прав на всей территории России.

Напомним, о планах застройщика возвести в Галерной гавани на Васильевском острове "квартал" плавучих домов стало известно летом 2024 года. Против такой инициативы выступили местные жители. К недовольству горожан позже присоединились и в Смольном, и в Следственном комитете. В декабре 2024 года компанию оштрафовали за нарушение правил обращения с объектами культурного наследия на 100 тысяч рублей. Также из-за неисполнения решений суда было возбуждено уголовное дело.

Константин Леньков / Фото комитет по природопользованию