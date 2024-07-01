Бастрыкин поручил проверить сообщения о застройке Галерной гавани плавучими домами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался застройкой Галерной гавани в Петербурге плавучими домами, об этом 1 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным СК, в СМИ появилось обращение жителей Василеостровского района Петербурга, которые пожаловались на застройку плавучими домами Галерной гавани. При этом суд запретил это делать.
Также в СК отметили, что, по словам петербуржцев, такая застройка вредит экологической среде объекта.
Бастрыкин порученил и.о. руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и доложить о принятом решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил ООО "Марина" строить плавучие дома в Галерной гавани на время рассмотрения иска от КГИОП.