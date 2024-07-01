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Новости 14:17

Бастрыкин поручил проверить сообщения о застройке Галерной гавани плавучими домами

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить сообщения о застройке Галерной гавани плавучими домами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался застройкой Галерной гавани в Петербурге плавучими домами, об этом 1 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным СК, в СМИ появилось обращение жителей Василеостровского района Петербурга, которые пожаловались на застройку плавучими домами Галерной гавани. При этом суд запретил это делать.

Также в СК отметили, что, по словам петербуржцев, такая застройка вредит экологической среде объекта.

Бастрыкин порученил и.о. руководителю ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и доложить о принятом решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил ООО "Марина" строить плавучие дома в Галерной гавани на время рассмотрения иска от КГИОП.

Фото: пресс-служба СК РФ


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