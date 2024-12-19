Петербургский суд оштрафовал застройщика плавучими домами Галерной гавани

Василеостровский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "Марина" по статье о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ), об этом 19 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

ООО "Марина" пыталось возвести плавучие дома в Галерной гавани на Васильевском острове. В конце сентября в отношении компании было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), так как, несмотря на все запреты суда, ООО "Марина" все равно пыталось построить дома.

Суд по итогу назначил наказание для ООО "Марина" в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Напомним, что на ситуацию с плавучими домами в Галерной гавани обращал внимание председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также вице-губернатор Алексей Корабельников заявил, что никаких плавучих домов там не будет.

Фото: ЗАКС.Ру