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Новости 18:47

Судебные приставы возбудили уголовное дело из-за плавучих домов в Галерной гавани

фото ЗакС политика Судебные приставы возбудили уголовное дело из-за плавучих домов в Галерной гавани

Петербургские сотрудники службы судебных приставов возбудили уголовное дело из-за строительства плавучих домов на Васильевском острове, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ФССП.

Ранее суд запретил без разрешения КГИОП строить плавучие дома в Галерной гавани. Также приставы ранее интересовались плавучими домами и предупреждали о возбуждении уголовного дела в случае неисполнения решения суда.

Теперь застройщику вменяют статью о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

В сообщении ФССП говорится, что должностное лицо ООО "Марина" неоднократно не исполняло решение суда по вопросу строительства плавучих домов.

Фото: ЗАКС.Ру


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