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Новости 18:38

Приставы обнаружили, что стройка в Галерной гавани вопреки запрету продолжилась

фото ЗакС политика Приставы обнаружили, что стройка в Галерной гавани вопреки запрету продолжилась

Судебные приставы обнаружили, что стройка плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове вопреки судебному запрету продолжается, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. 

КГИОП подал иск о прекращении строительства и демонтажа возведенных конструкций. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 29 июня запретил работы до вынесения решения по делу. Сегодня судебные приставы отправились в Галерную гавань, чтобы проверить соблюдение требования. Они обнаружили, что стройка продолжается. 

Гендиректору компании-застройщика велели явиться к судебным приставам, где его предупредят об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. 

Напомним, что 1 августа вице-губернатор Алексей Корабельников заверил, что плавучие дома в Галерной гавани не появятся. Он также добавил, что застройщик будет привлечен к договорной ответственности.

фото: r78.fssp.gov.ru


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