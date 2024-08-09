Приставы обнаружили, что стройка в Галерной гавани вопреки запрету продолжилась

Судебные приставы обнаружили, что стройка плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове вопреки судебному запрету продолжается, об этом 9 августа сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

КГИОП подал иск о прекращении строительства и демонтажа возведенных конструкций. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 29 июня запретил работы до вынесения решения по делу. Сегодня судебные приставы отправились в Галерную гавань, чтобы проверить соблюдение требования. Они обнаружили, что стройка продолжается.

Гендиректору компании-застройщика велели явиться к судебным приставам, где его предупредят об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Напомним, что 1 августа вице-губернатор Алексей Корабельников заверил, что плавучие дома в Галерной гавани не появятся. Он также добавил, что застройщик будет привлечен к договорной ответственности.

фото: r78.fssp.gov.ru