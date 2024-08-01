Корабельников заверил, что плавучие дома в Галерной гавани не появятся

Смольный в курсе проблемы с существующими планами строительства плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове, заявил 1 августа вице-губернатор Алексей Корабельников в рамках "прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург". По словам чиновника, эти намерения незаконны и реализованы они не будут.

— Никакого жилья, естественно, там не будет, мы сделаем всё возможное для того, чтобы эти проекты закрыть и, соответственно, призвать к договорной ответственности тех, кто этим занимается. Это принципиальная позиция города, принципиальная позиция губернатора, никаких домов на воде в Галерной гавани не будет, — озвучил точку зрения Корабельников.

Вице-губернатор сообщил, что к настоящему моменту чиновники изучили договоры на пользование смежными земельными участками и самой водной гладью. Проверка выявила нарушения в документации. Согласно бумагам, пользователю предоставлялось пространство под установку понтонов для швартовки судов. Вместо этого там планируется строительство плавучих домов.

Корабельников напомнил о том, что ранее КГИОП обратился в суд с требованием запретить строительство в гавани. На время рассмотрения иска Арбитражный суд запретил проведение работ.

— Поэтому, если хулиганы там будут продолжать строительство, будем, опять же, правоохранительные органы к этому вопросу подключать, чтобы пресечь на корню это недобросовестное предпринимательство, злоупотребление правом, — заключил спикер.

Проект строительства плавучих домов реализует ООО "Марина". Планам противостоят недовольные горожане. Ситуация привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который в начале июля потребовал провести проверку и доложить о принятом по ее итогам решении.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)