С главой Агентства по страхованию вкладов работают следователи

Руководитель Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников с утра 22 октября находится в СИЗО "Лефортово". Там с ним проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий по делу о мошенничестве", – цитирует представителя правоохранительных органов "Интерфакс".

Агентство уточняет, что интерес силовиков к Мельникову возник после показаний бывшего заместителя главы АСВ Александра Попелюха. Последний проходит по делу о махинациях с имуществом новосибирского аквапарка. По информации СМИ, он может быть причастен к хищению 200 млн рублей.

Мельников работал в агентстве с момента основания в 2004 году. До 2016 года он был заместителем генерального директора. С 2016 по 2017 год трудился в правительстве Республики Крым, занимал должность министра экономического развития региона. Летом 2019 года вернулся на работу АСВ. В январе 2022 года возглавил агентство.

Агентсво по страхованию вкладов занимается обеспечением защиты прав участников негосударственных пенсионных фондов, а также проводит возмещение по вкладам при наступлении страховых случаев в банках. Также организация выступает в качестве временной администрации при банкротстве банков и других финансовых учреждениях.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру