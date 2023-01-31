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Новости 16:45

Линченко отсоветовал иметь дело с одним из застройщиков намыва

фото ЗакС политика Линченко отсоветовал иметь дело с одним из застройщиков намыва

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время пресс-конференции 31 января раскритиковал деятельность строительной компании Seven Suns Development, которая, в частности, занимается возведением жилья на намыве в Василеостровском районе. По словам чиновника, крупный девелопер не выполняет возложенные на него обязательства по строительству социальных объектов. В отличие от других компаний, работающих на намыве, с Seven Suns соглашения о сроках сдачи соцобъектов достичь так и не удалось.

"Я на всякий случай предостерегаю горожан связывать свою судьбу с данной девелоперской группой", -  приводит речь представителя Смольного РБК Петербург.

В настоящее время чиновники разбираются с имущественно-правовым статусом непостроенных зданий и земли под ними.

Отметим, что в Петербурге против застройки намыва выступает целая инициативная группа, уже направлявшая протестные обращения в том числе и в приемную президента.


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