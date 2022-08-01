Противники намыва на Васильевском острове передали 22 тысячи подписей в приемную Путина

Активисты, выступающие против создания намыва на Васильевском острове, в минувшие выходные передали в аппарат президента Владимира Путина более 22 тысяч подписей против стройки, сообщил ЗАКС.Ру активист Игорь Пирогов.

Авторы обращения просят у главы государства остановить работы по созданию искусственного участка на севере Васильевского острова и сохранить мелководное побережье острова Декабристов.

"Конечно, не все жители города и района погружены в вопросы правового обеспечения происходящих сегодня работ на острове Декабристов. Однако, большинство горожан понимают, что такое утрата благоприятной среды обитания и привычного для Василеостровского района комфорта", - говорится в письме.

Это уже третье обращение инициативной группы жителей района к Путину. В первый раз они просили разобраться в ситуации летом прошлого года. Тогда в администрации президента решили перенаправить вопрос вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко. Ответ чиновника из Смольного не устроил обратившихся, после чего те решили обратиться к Путину во второй раз. В ответ на повторное письмо они получили копию сообщения Линченко.

Напомним, территорию в северной части Васильевского острова планируют расширить для строительства жилых домов. Местные жители уверены, что стройка спровоцирует подвижность грунтов, которая может привести к подтоплениям. Кроме того, круглосуточная стройка мешает жителям близлежащих домов по ночам.

Константин Леньков, фото: vk.com/protivnamiva