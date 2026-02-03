ДП: Смольный намерен объединить аэропорт Пулково с "Морским фасадом"

Правительство Петербурга собирается объединить АО "Аэропорт Пулково" и АО "Пассажирский порт "Морской фасад"", сообщил 3 февраля "Деловой Петербург". Обеими компаниями владеет Петербург в лице комитета имущественных отношений. Идея об объединении вызвана желанием оптимизировать подходы к управлению транспортными инфраструктурными активами, объяснил изданию вице-губернатор Кирилл Поляков.

Контракт на юридическое сопровождение сделки уже заключен аэропортом. Стоимость контракта составила 3,17 млн рублей, срок исполнения установлен до ноября 2028 года.

В беседе с ДП Поляков отметил, что "Морской фасад" не принимает круизные суда на протяжении уже более пяти лет, при этом на поддержание инфраструктуры нужны значительные средства. Выручка компании от иных видов деятельности не позволяет покрывать необходимые расходы.

"По этой причине город в качестве одного из вариантов рассматривает вопрос о присоединении морского порта к АО "Аэропорт Пулково" — другому городскому оператору транспортной инфраструктуры, чье финансовое положение является устойчивым", — сообщил вице-губернатор и добавил, что средства воздушной гавани в таком случае можно было бы вкладывать в инфраструктуру порта без задействования денег из бюджета.

Поляков отметил, что команда аэропорта уже почти полгода управляет морским портом. При этом с июня 2025 года "Морской фасад" возглавляет Ростислав Чернышев, который также занимает должность гендиректора АО "Аэропорт Пулково". Вице-губернатор заявил, что за прошедшее время новая команда смогла нарастить выручку порта и расширить его деятельность.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру