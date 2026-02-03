ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 3 февраля 2026, 16:25

В Петербурге стартовал второй сезон Высшей партийной школы ЕР

фото ЗакС политика В Петербурге стартовал второй сезон Высшей партийной школы ЕР

Петербургское отделение "Единой России" запустило 3 февраля второй сезон Высшей партийной школы. Участие в церемонии приняли руководитель отделения ЕР, спикер Законодательного собрания Александр Бельский, глава исполкома отделения Александр Серавин, а также депутаты Государственной думы Виталий Милонов и Сергей Боярский.

Как сообщили в петербургском отделении ЕР, в 2026 году акцент в обучении собираются делать на адресности и прикладных навыках. В частности, участников будут знакомить с возможностями искусственного интеллекта и со способами решения вопросов на местах.

"Принципиальна активная связь с первичками и жителями — чтобы горожане знали депутатов в лицо, доверяли им, не стеснялись обращаться", — отметил в своем выступлении Бельский.

В своем telegram-канале он добавил, что считает главной целью партийной школы повышение квалификации муниципальных депутатов и руководства местных отделений ЕР.

Первый сезон партийной школы продлился с середины апреля по конец сентября 2025 года. Всего участие в нем приняли свыше 2,5 тысячи человек.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского


