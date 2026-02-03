Москва поможет Петербургу с медицинской инфосистемой

Губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали 3 февраля соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения Северной столицы, рассказали в Смольном. Подписанный документ касается внедрения информационных технологий в амбулаторных медицинских организациях города.

Подписание соглашения состоялось в Москве. Как ожидается, его реализация позволит создать единый цифровой контур, охватывающий все государственные медучреждения Петербурга. Для пациентов это будет означать, что истории их болезней окажутся доступны врачам вне зависимости от того, в какое именно медучреждение они обратятся.

"Электронная медицинская карта дает возможность быстро получить полное представление о состоянии здоровья пациента, сократить очереди, улучшить взаимодействие стационаров с первичным звеном. <...> Сегодняшнее соглашение доказывает, что мы умеем складывать наши силы ради заботы о жителях Петербурга, Москвы и всей страны", — заявил на церемонии Беглов и поблагодарил Собянина и столичное руководство за разработку единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Собянин, в свою очередь, выразил уверенность в том, что внедрение системы в Петербурге пойдет "на пользу и жителям Северной столицы, и москвичам".

В конце февраля 2024 года Беглов и Собянин подписали соглашение о внедрении в медицинских учреждениях Петербурга информационной системы на основе ЕМИАС. За прошедшие два года около половины стационаров города перешли на эту систему, сообщил петербургский губернатор во вторник.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного