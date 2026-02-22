В отделы полиции доставили 36 мигрантов после рейда по "Перекресткам"

Сотрудники полиции проверили 11 магазинов "Перекресток" и расположенные рядом с ними точки общепита в Выборгском районе Петербурга, написала пресс-служба регионального ГУ МВД 22 февраля. Целью рейда стало выявление нелегальных работников в торговых залах и на складских помещениях. В проверке участвовали различные подразделения Главка, включая Специальный полк и миграционную службу.

"Помимо сетевых магазинов, полицейские также заглянули в расположенные рядом торговые точки и заведения общепита, где трудятся иностранные граждане", - заявили в ведомстве.

Представители правоохранительных органов изучили документы у примерно ста человек, 36 из которых - иностранные граждане. Их отправили в отделы полиции для дополнительной проверки по базам данных.

Во время рейда силовики обнаружили правонарушения, не связанные с миграционным законодательством. У шести охранников торговых точек не было соответствующих лицензий. В центре лицензионно-разрешительной работы составили административные протоколы в отношении нарушителей.

Проверочные мероприятия не повлияли на торговые процессы, магазины работали в штатном режиме.

С конца января полицейские регулярно проводят рейды в супермаркетах сети "Перекресток". В одном из случаев сотрудники МВД искали нелегальных мигрантов во всех 139 магазинах сети. Проверки связаны с инцидентом в торговом центре "Сити Молл", где во время драки охранник убил подозреваемого в краже и скрылся за границей после возбуждения уголовного дела.

Дарья Нехорошева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)