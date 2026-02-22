С 1 марта беременных в России будут ставить на учет

Регистр с информацией о беременных планируют ввести в России 1 марта, сообщает ТАСС 22 февраля. В нем будут храниться данные о постановке на учет, наличии критических состояний, предполагаемом исходе беременности, дате и времени рождения ребенка.

В список внесут информацию о беременных, кто встал на учет до 12 недель и воспользовался вспомогательными репродуктивными технологиями. С помощью регистра будут вести учет доли нормальных беременностей, доношенных и недоношенных детей, а также доли тех, у кого после рождения выявили аномалии, деформации или хромосомные нарушения.

Ранее о важности создания такого регистра говорила депутат Государственной думы Василина Кулиева. По ее словам, масштабность проекта позволит оценить ситуацию с деторождением в стране и повысить качество медицинской помощи в роддомах.

Дарья Нехорошева