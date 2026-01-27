Регистр беременных создадут в России

В России создадут регистр беременных, он заработает уже с 1 марта, сообщило 27 января РИА "Новости" со ссылкой на депутата Государственной думы Василину Кулиеву. Вносить в список планируют россиянок, вставших на учет по беременности в срок до 12 недель.

В регистр будут вводить сведения об исходе беременности, наличии критических акушерских состояний и о врожденных аномалиях, диагностированных у детей после рождения.

"Масштабность этого регистра позволит оценить ситуацию с деторождением в режиме реального времени и оперативно реагировать на все вопросы, требующие оперативного вмешательства со стороны медицинского сообщества, а также органов государственной власти", — заявила депутат.

По словам Кулиевой, результатом подобных действий должно стать повышение качества медицинской помощи и укрепление здоровья матери и ребенка.

В ноябре стало известно о количестве беременных студенток, получивших выплаты от Смольного за полгода, прошедшие с момента принятия соответствующего закона. Всего за это время по 100 тысяч рублей получили 120 учащихся.

