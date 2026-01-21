Фотографов спустили с думского балкона

Фото: Государственная дума

С 21 января фотокорреспонденты российских СМИ остались без возможности снимать депутатов Госдумы во время пленарных заседаний. Если раньше журналистов пускали в зале на балкон, то теперь они лишились такого права. За день до этого спикер Вячеслав Володин подверг журналистов критике. ЗАКС.Ру спросил у депутатов от Петербурга об их отношении к подобному решению.

О нововведении сообщили в среду сразу несколько федеральных изданий. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Госдумы, закрытый для фотокорреспондентов балкон изначально предназначался для операторов федеральных телеканалов, на котором также ютились фотографы. Теперь же было решено вернуться к прежней практике и оставить доступ к видовой позиции только для телеоператоров. "Ведомости" сообщили со ссылкой на свой источник, что причиной запрета послужило недовольство парламентариев тем, как они вышли на снимках фотожурналистов в первый день весенней сессии.

В свою очередь, РБК дополнил картину еще одним сообщением пресс-службы. Там заявили, что решение о недопуске фотокорреспондентов в зал было принято руководствомуправления пресс-службы и информации. При этом собеседники издания напомнили, что съемку ведет парламентский фотограф. Также для желающих доступна видеотрансляция. Как сообщил РБК один из участников прошедшего заседания, человек с камерой действительно присутствовал в зале, при этом представителей СМИ внутри не было.

Произошло это буквально на следующий день после того, как свои замечания в адрес корреспондентов высказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. В начале пленарного заседания во вторник он заявил, что считает неправильным, когда фотографы пытаются что-то "подсмотреть, подглядеть, показать в плохом виде". Сами депутаты, по его словам, "никогда не обижают и не стебутся" над представителями СМИ.

Отповедь прозвучала спустя неделю после того, как в медиапространстве появился снимок депутата Артема Кирьянова, изучавшего в смартфоне объявление о продаже дорогой куртки во время заседания. Сам парламентарий объяснил это тем, что занимался поиском контрафакта, что связано с его обязанностями: в Госдуме он возглавляет совет по обелению экономики и борьбе с контрафактом.

Мнение петербургских депутатов

Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты от Петербурга разделились в мнениях относительно того, следует ли запрещать фотокорам работать во время заседаний. Позицию Володина частично разделил Михаил Романов ("Единая Россия"), который увидел в публикациях "некорректных фотографий" возможность дискредитации народных избранников.

— Человек может моргнуть, зевнуть, и выдавать это, <...> дискредитируя [депутатов] в общественном пространстве перед избирателями в том числе, не совсем корректно. <...> Фотография может быть не очень корректной, или кто-то посмотрел не так, голову опустил, а подумают, что… Человек смотрит вниз, бывает, в телефон под партой, а журналисты пишут, что человек спит. <...> Я разделяю [позицию Володина], что некорректные фотографии делать [не следует]. Любого человека можно сфотографировать на улице, на публичном мероприятии, когда он моргнул, — необязательно же это выставлять и собирать в подборку, показывать, тем самым дискредитируя парламент, — поделился мнением Романов.

Единоросс считает нужным, чтобы журналисты были вместе с депутатами и не дискредитировали их, поскольку последние были избраны народом страны.

Соратник Романова по партии Виталий Милонов заявил, что лично ему фотографы не мешают. "Постоянно вижу себя там, какие у меня модели телефонов, чего я делаю. Но меня это вообще никак не напрягает", — признался он в беседе с корреспондентом и отметил, что у журналистов "прикольно получается" запечатлевать работу думцев.

В то же время Милонов счел неэтичным снимать экраны телефонов, поскольку это похоже на подглядывание. Кроме того, на фотографии дисплея может отразиться реклама и ввести в заблуждение зрителей, считает он.

Не входящая во фракции Оксана Дмитриева, которая узнала о нововведениях от корреспондента ЗАКС.Ру, не увидела проблемы в появлении запрета. Деятельность парламента и без того освещается силами пресс-службы, желающим доступны стенограммы и прямые трансляции, считает она.

— Я вообще не считаю это принципиальным вопросом, что нельзя поймать депутата, который там заснул, или ковыряет в носу, или рассматривает не ту информацию, читает газету, или смотрит другое. Ну да, может быть этих кадров не будет, но я не думаю, что это имеет какое-то принципиальное значение, — отметила представительница Петербурга.

Депутат Евгений Марченко, также не входящий во фракции, не видит трагедии в произошедшем. "Там просто системно фотографировали на протяжении многих лет. Условно говоря, человек зевнул — его там поймали и выставили потом. Глаза закрыл, например, его тоже сфотографировали. <...> Каждый из нас может зевнуть. Единственное, что, когда зеваешь, нужно рот прикрывать", — полагает он.

По мнению парламентария, решение не имеет никаких политических мотивов. Самих корреспондентов могут вновь пустить в зал через месяц или два, после того как они "какие-то выводы сделают для себя".

Из числа опрошенных строго против решения высказалась только представительница "Новых людей" Ксения Горячева. "Такой запрет не поддерживаю, неудачные ракурсы — не повод не пускать журналистов в зал заседаний, — поделилась мнением она. — Сегодня от нас ждут открытости. Не все люди поймут этот шаг".

В своем Telegram-канале она повторила свою позицию и поблагодарила журналистов "за эти почти пять лет совместной жизни и много пойманных живых настоящих моментов". При этом она пошутила, что из-за снимков фотографов в 2023 году ей "пришлось экстренно сбрасывать вес".

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил корреспонденту, что не располагает сведениями о запрете и потому не может сформулировать свою позицию по этому поводу.

Отметим, что деятельность фотожурналистов и прежде привлекала к себе внимание Володина. В октябре 2025 года он заявил, что представители СМИ "не понимают своего счастья" в связи с тем, что работают "в самом открытом парламенте мира". "Если бы жизнь так сложилась, и они работали в парламенте Великобритании, их бы давно отправили на галеры", — цитировал в тот раз спикера "Коммерсант". При этом Володин поблагодарил фотографов за то, что они не дают парламентариям расслабляться.

Андрей Казарлыга, Константин Леньков / Фото: Государственная дума