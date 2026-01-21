Фотокорреспондентам запретили съемку на пленарных заседаниях Госдумы

В Государственной думе ввели запрет на работу фотокорреспондентов на балконе во время пленарных заседаний, сообщил 21 января "Коммерсантъ". Это произошло на следующий день после того, как спикер нижней палаты Вячеслав Володин высказал недовольство снимками парламентариев, сделанных представителями СМИ.

Как сообщили изданию в пресс-службе Госдумы, балкон, на котором работали фотокорреспонденты, изначально предназначался для операторов федеральных телеканалов, и с этого дня будет использоваться только ими. "Коммерсантъ" отмечает, что прежде журналистам были доступны два балкона, предназначенные для телеоператоров и фотокорреспондентов соответственно. Однако же несколько лет назад второй балкон был закрыт, а журналистов с фотокамерами перевели на первый.

Сообщений о планах вернуть доступ к "фотографическому" балкону не поступало, отмечает издание.

Накануне Володин раскритиковал фотографов за стремление "подсмотреть, подглядеть, показать в плохом виде" депутатов во время пленарных заседаний. Также он заявил, что проведение подобных съемок нельзя считать мужским поступком.

На прошлой неделе внимание публики привлек представитель "Единой России" Артем Кирьянов, которого заметили разглядывающим в телефоне фотографию дорогой куртки. Парламентарий заявил в ответ, что искал контрафактную продукцию.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру