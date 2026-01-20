Володин заявил, что депутаты "никогда не стебутся" над думскими фотографами

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания нижней палаты парламента 20 января обратился к пулу фотокорреспондентов, упрекнув их в некорректном поведении из-за фотографий депутатов, снятых с балкона. Периодически в Сети становятся популярными снимки, на которых народные избранники запечатлены в казусных ситуациях.

– Когда вы попадаете в самые разные ситуации, обратите внимание, мы никогда над вами не подшучиваем, никогда не обижаем и не стебемся, попросту говоря. А когда вы с балкона берете, ловите моменты – наверное, те моменты, которые и в вашей жизни присутствуют… <...> Ваше отношение [к депутату] не разделяю. Когда руководствуетесь принципами что-то подсмотреть, подглядеть, показать в плохом виде – неправильно это, – сказал Володин.

Отдельно он обратился к мужчинам-фотографам. Володин им сообщил, что подобные съемки – "не мужской поступок".

На прошлой неделе в соцсетях обсуждали снимок с депутатом Артемом Кирьяновым из "Единой России", опубликованный журналистом Александром Юнашевым. Парламентарий рассматривал в своем смартфоне объявление о продаже коричневой куртки за 105 тысяч рублей. Позже Кирьянов объяснил, что не выбирал куртку для себя, а искал возможный контрафакт, поскольку возглавляет экспертный совет по обелению экономики и борьбы с контрафактом.

Константин Леньков / Фото: Государственная дума