На Чугунной улице появится мемориальная доска директору ЛОМО Панфилову

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга "Об установке мемориальной доски М.П. Панфилову", сообщили на сайте Смольного 22 февраля. Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома на Чугунной улице, где работал бывший директор Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО).

Михаил Панфилов - хозяйственник и промышленник, основатель Ленинградского оптико-механического объединения. Карьеру он начал в 15 лет учеником токаря на Балтийском заводе. Прошел путь от рядового инженера до генерального директора.

"С его именем связано много уникальных изделий, составивших славу и гордость отечественного оптико-механического приборостроения, в том числе крупнейший в мире телескоп, первый отечественный промышленный лазер, первый в стране гибкий эндоскоп и многие другие приборы гражданского и специального назначения", - отметили в Смольном.

С инициативой увековечить память М.П. Панфилова выступило акционерное общество "ЛОМО". Оно же будет обеспечивать сохранность мемориальной доски.

Дарья Нехорошева