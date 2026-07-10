Над Ленобластью сбили 14 беспилотников

В ночь на 10 июля в небе над Ленинградской областью сбили 14 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в социальных сетях глава региона Александр Дрозденко. Информации о пострадавших не поступало, написал он.

"В ходе отражения атаки, над территорией нашего региона сбито 14 БПЛА противника. Информации о пострадавших и разрушениях по линии дежурной службы не поступало", — рассказал Дрозденко.

Режим воздушной опасности в регионе действовал в течение двух часов. О его введении губернатор сообщил в 02:48, а о его отмене — в 04:46.

По данным Минобороны, в период с 20:00 четверга до 08:39 пятницы силами ПВО удалось сбить 376 беспилотников над территориями ряда регионов, включая Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру