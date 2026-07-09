Одна статья, один ОП: Что известно о задержании Апостолевского и Мухина

Фото: ЗАКС.Ру

Сотрудники полиции задержали в один день, 9 июля, депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского и петербургского градозащитника Олега Мухина. Задерживали их порознь и по разным причинам, но вменяют им схожие действия, и доставили их в один и тот же 76-й отдел полиции. ЗАКС.Ру рассказывает, что известно о произошедшем.

Депутат и активист в одном отделе полиции

О задержании Олега Мухина первым сообщило издание MR7. В сообщении не говорилось о том, что послужило этому причиной. Журналисты писали, что активист приехал к Михайловской даче под Петергофом, рассчитывая встретиться там с сотрудниками одного из петербургских телеканалов. Однако же на месте его задержали сотрудники Центра "Э" и повезли в отдел полиции № 76 на Мытнинской улице.

Спустя менее часа издание "Фонтанка" написало, что в тот же 76-й отдел везут и главу фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского. Его задержали при выходе из квартиры в Купчино, когда он собирался ехать на прием граждан в Сосновом Бору. Как и в случае с Мухиным, о причинах задержания на тот момент ничего не сообщалось.

Позже стало известно, что обоим вменяют демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ). МР7 писал в случае с Мухиным, что причинами для составления протокола могли послужить ссылки на запрещенные в России социальные сети. Апостолевский рассказал "Ротонде", что ему вменяют схожие действия. Их дела не связаны между собой.

Санкция по вменяемой активисту и депутату статье предусматривает, в частности, штраф в размере 1-2 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, привлеченные по этой статье на год лишаются права участвовать в выборах. Это обстоятельство особенно важно для Апостолевского, который намерен баллотироваться на новый срок в областной ЗакС в сентябре.

Вероятнее всего, задержанные проведут ночь в отделе полиции.

Неудобные задержанные

И Мухин, и Апостолевский известны своей деятельностью жителям города и области. Первый защищает исторические постройки в Петербурге, второй борется против строительства глиноземного завода в Ломоносовском районе. Едва ли можно сказать, что их активность находит понимание у властей обоих регионов.

Мухин начинал как журналист, и в частности был главным редактором ЗАКС.Ру. Позже он сменил направление деятельности и стал одним из самых заметных градозащитников Петербурга. Активист известен бескомпромиссной борьбой за сохранение старых зданий — как имеющих статус памятника культуры, так и рядовых построек вплоть до внутридворовых флигелей и каретников. Он резко критикует позицию городских властей, и в частности — профильного комитета по госконтролю, использованию и охране памятников.

В августе 2022 года Мухина избили рабочие, занимавшиеся демонтажем дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Ситуация тогда вышла на федеральный уровень: произошедшим заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Высокопоставленный силовик проявил отдельный интерес к обстоятельствам дела. Итогом судебного разбирательства стали условные сроки для участников избиения градозащитника. Позже Горсуд уменьшил наказание для фигурантов.

Также Мухин отметился противостоянием планам строительства двух новых небоскребов в Лахте, которые должны оказаться заметно выше существующей башни. Он был в числе организаторов проведения общегородского референдума на этот счет. Инициативная группа тогда подала документы в Горизбирком, но получила отказ по формальным причинам.

Апостолевский — самый молодой депутат ЗакСа Ленобласти, ему 30 лет. В парламенте он возглавляет фракцию КПРФ. Активно противостоит планам строительства глиноземного завода, который собираются построить неподалеку от Соснового Бора. Помимо этого, он в последнее время тревожился об экологической ситуации на Финском заливе.

До избрания в областной парламент Апостолевский в течение двух лет заседал в совете депутатов Сосновоборского городского округа. В партии руководит отделом по информационно-аналитической работе.

Заметим, что годом ранее парламентария уже привлекали к ответственности за демонстрирование экстремистской символики. В тот раз Сосновоборский городской суд назначил ему семь суток ареста из-за поста с критикой оппозиционера Алексея Навального*.

Реакция на задержания

На задержание активиста и депутата отреагировали в петербургской "Справедливой России" и в областном КПРФ. В случае с Мухиным глава петербургского отделения СР Надежда Тихонова выразила надежду, что правоохранители "разберутся во всем" и отпустят его к семье.

"Знаю Олега давно, всегда поддерживала его активную гражданскую позицию. В городе десятки исторических зданий спасены от сноса благодаря усилиям Олега и его единомышленников", — написала Тихонова в соцсетях.

Более лаконичен был глава "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, выдвинутый от СР в ЗакС. "Свободу Олегу Мухину!" — написал он в соцсетях.

В свою очередь, поддержку Апостолевскому выразило областное отделение КПРФ. Соратники отметили, что в случае привлечения к ответственности депутат лишится права на участие в предстоящих выборах.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру