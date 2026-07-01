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Медиатека 1 июля 2026, 15:08

Кадры: Заседание ЗакСа 1 июля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Пленарное заседание 1 июля стало последним для нынешнего созыва ЗакСа. Депутаты объявили перерыв до конца сентября, в следующий раз в Мариинском дворце соберутся уже парламентарии восьмого созыва. Также на заседании продлили действие ряда положений закона о МСУ, упростили требования к содержанию собак-спасателей и поддержали обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву о номерах электромобилей. За происходившим следил фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Марина Шишкина

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Елена Рахова и Борис Зверев

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вице-спикер Павел Иткин и депутаты Максим Яковлев и Андрей Малков

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Андрей Алескеров и Марина Шишкина

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутат Валерий Гарнец и сотрудница парламента Наталья Царева

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Дмитрий Дмитриев, Павел Крупник, Всеволод Беликов и Ирина Иванова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Дмитрий Дмитриев и Константин Чебыкин

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Елена Рахова и Любовь Егорова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Максим Яковлев, Павел Иткин, Андрей Малков и Михаил Амосов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Андрей Алескеров, Денис Четырбок и Михаил Амосов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутат Марина Макарова беседует с коллегами

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутат Денис Четырбок

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович
Амосов Михаил Иванович
Беликов Всеволод Федорович 
Гарнец Валерий Николаевич 
Дмитриев Дмитрий Владимирович
Егорова Любовь Ивановна 
Зверев Борис Александрович 
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Макарова Марина Вячеславовна 
Малков Андрей Витальевич 
Рахова Елена Алексеевна 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Яковлев Максим Эдуардович 






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