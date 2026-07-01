Кадры: Заседание ЗакСа 1 июля

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Пленарное заседание 1 июля стало последним для нынешнего созыва ЗакСа. Депутаты объявили перерыв до конца сентября, в следующий раз в Мариинском дворце соберутся уже парламентарии восьмого созыва. Также на заседании продлили действие ряда положений закона о МСУ, упростили требования к содержанию собак-спасателей и поддержали обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву о номерах электромобилей. За происходившим следил фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Депутаты Михаил Амосов, Андрей Алескеров и Марина Шишкина

Депутаты Елена Рахова и Борис Зверев

Вице-спикер Павел Иткин и депутаты Максим Яковлев и Андрей Малков

Депутаты Андрей Алескеров и Марина Шишкина

Депутат Валерий Гарнец и сотрудница парламента Наталья Царева

Депутаты Дмитрий Дмитриев, Павел Крупник, Всеволод Беликов и Ирина Иванова

Депутаты Дмитрий Дмитриев и Константин Чебыкин

Депутаты Елена Рахова и Любовь Егорова

Депутаты Максим Яковлев, Павел Иткин, Андрей Малков и Михаил Амосов

Депутаты Дмитрий Дмитриев и Борис Зверев

Депутаты Андрей Алескеров, Денис Четырбок и Михаил Амосов

Депутат Марина Макарова беседует с коллегами

Депутат Денис Четырбок

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру