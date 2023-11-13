Избившие градозащитника Мухина получили условные сроки

Октябрьский районный суд Петербурга 13 ноября приговорил к условному сроку троих рабочих, которые избили градозащитника Олега Мухина в августе 2022 года на территории особняка Салтыковой, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Их признали виновными в побоях (ст. 116 УК), умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и незаконном лишении свободы (ст. 127 УК). Рабочих Николая Маркина, Дениса Прошкина и Валерия Пацука приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд взыскал в пользу Мухина 30 тысяч рублей.

Иницидент произошел во время акции протеста против сноса флигелей особняка Салтыковой. Тогда трое злоумышленников схватили Мухина, когда он передвигался по стройплощадке, чтобы снять на видео ход демонтажных работ. Обидчики отобрали у него телефон, чтобы удалить записи, а также отвели в отдельное помещение, где продолжили избивать.

"Прошкин нанес 1 удар кулаком в правую часть лица М., в результате которого последний упал на проезжую часть в арке, после чего Прошкин и Пацук также продолжили наносить удары ногами по телу, голове и конечностям потерпевшего, нанеся ему не менее чем по 3 удара каждый в область головы, не менее чем по 2 удара каждый по телу, не менее чем по 2 удара по ногам и не менее чем по 2 удара по рукам. <...> лишили его возможности покинуть указанное помещение, запрещая выходить из него, угрожая применением насилия и сообщением в правоохранительные органы ложных сведений о совершении им противоправных действий. Далее фигуранты, в целях обеспечения себе алиби, во избежание уголовного преследования, потребовали от М. написать расписку об отсутствии к ним претензий, в что последний и сделал, после чего попросил отпустить его, на что получил отказ", - приводит выдержку из приговора пресс-служба судов.

Сам Мухин в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что отчасти удовлетворен решением суда.

- Самое главное, что вина всех трёх признана судом - ведь в ходе процесса они ее отрицали и постоянно называли меня провокатором. В этой части, конечно, я удовлетворен, - сказал Мухин.

Напомним, уголовное дело на троих рабочих возбудили по распоряжению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру