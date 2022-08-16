Градозащитника Олега Мухина избили четверо неизвестных

Петербургского градозащитника Олега Мухина 16 августа избили неизвестные. Они напали на активиста во время акции против сноса дворовых флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской улице. По словам пострадавшего, он пытался снять ход работ. Он рассказал ЗАКС.Ру детали инцидента.

- Ворота были открыты, я зашел снять разрушения флигелей. Все поснимал, и тут через несколько минут на меня набросились четыре здоровяка каких-то. Били, душили, били руками, ногами. Потом затащили в помещение, говорили, что напишут на меня заявление о том, что я ни то повредил, ни то украл строительную технику, - рассказал Мухин.

По словам градозащитника, нападавшие начали требовать от него расписку, что он не имеет претензий. Его обещали отпустить лишь при выполнении этого требования. Мухин решил назваться журналистом известного издания. Один из говоривших с активистом, который представился Николаем (должность не назвал), предложил Мухину официально аккредитоваться от издания и прийти завтра.

Сразу после происшествия градозащитник отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. У него опухла часть лица, глаз, на руках и ногах остались ссадины, на теле - гематомы. Он намерен обратиться в правоохранительные органы.

Накануне активисты сообщили о планах провести серию одиночных пикетов у особняка 1845 года постройки. Сейчас, по словам градозащитников, рабочие сносят дворовые флигели - разрешительной документации на демонтаж обеспокоенным петербуржцам найти не удалось. Они предполагают, что работы ведутся незаконно. Собственником здания, по их информации, числится "Северная Земельная Компания".

Ранее Мухин уже конфликтовал с работниками строительных компаний. Так, в начале апреля возле бань Екимовой по заявлению одного их строителей градозащитника задержали сотрудники полиции - якобы Мухин ругался матом и нарушал общественный порядок. Позже градозащитнику удалось оспорить штраф.

Напомним, с начала года в Петербурге уничтожили несколько исторических построек. Среди них упомянутые бани Екимовой в Петроградском районе, манеж лейб-гвардии и "Винный городок" в Василеостровском районе. Из-за строительных работ у исторического дома Лапина Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников КГИОП. Глава СК Александр Бастрыкин взял ситуацию со сносом исторического наследия под личный контроль.

Константин Леньков