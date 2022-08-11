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Новости 9:53

Бастрыкин обеспокоился сносом исторических домов в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин обеспокоился сносом исторических домов в Петербурге

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к своим петербургским подчинённым с требованием предоставить ему доклад о ходе расследования сноса исторических объектов в городе, информирует пресс-служба СК. В частности, его беспокоит судьба Дома Лапина на Рижском проспекте.

В региональном управлении Следкома по Северной столице продолжается расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, которое возбудили в конце мая текущего года в отношении ряда сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП). Бастрыкин попросил врио главы СК по Петербургу Марины Парастаевой предоставить ему детальный доклад по ходу разбирательства.

В центральном аппарате СК напомнили, что строительная техника стоит возле Дома Лапина и по сей день, невзирая на судебный запрет на проведение работ.

"В целях упреждения противоправных действий в отношении исторических зданий следователями проведены осмотры и других исторических объектов в городе, истребованы нормативные акты в сфере градостроительства", - отчитались в СК.

В начале июня руководство петербургского Следкома обсудило с депутатом МО "Автово" заявление о разрушении исторических зданий Петербурга в целом и судьбу Дома Лапина в частности.


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