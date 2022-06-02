Руководство СК обсудило с депутатом МО "Автово" заявление о разрушении исторических зданий Петербурга

Заместитель главы Следственного комитета России Александр Клаус и и. о. руководителя управления Следкома в Петербурге Марина Парастаева 2 июня провели встречу с муниципальным депутатом МО "Автово" Кристиной Черемных, сообщили в СК.

Они обсудили заявление группы депутатов о сносе и разрушении ряда исторических зданий Петербурга. Помимо Черемных, этот документ подписали 54 муниципала и депутат ЗакСа Борис Вишневский. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял вопрос под личный контроль.

Позже было объявлено о возбуждении уголовного дела в связи с возможным превышением должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (ч.1 ст. 286 УК РФ).

- Встреча была ознакомительной. Они узнали подробнее о сути дела. Рассказали, что возбудили уголовное дело. Сейчас решают, каких экспертов привлекать, - рассказала ЗАКС.Ру Черемных о беседе со следователями.

В пресс-службе Следкома отметили, что Клаус предложил представить первичные обращения граждан, касающиеся обсуждаемого вопроса, чтобы их можно было изучить и при необходимости приобщить к материалам уголовного дела.

О возбуждении дела стало известно в конце мая. Поводом стали сообщения представителей общественности и журналистов о подготовке к сносу старинного здания "Дом Лапина". Кроме того, следователей заинтересовали другие градозащитные скандалы Петербурга, связанные со сносом манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания "Васильевского винного городка" и корпуса Торговых бань Екимовой.

О сохранности этих объектов депутат Вишневский спросил губернатора Александра Беглова после его ежегодного отчета в ЗакСе 28 апреля. Глава города уступил право отвечать на вопрос председателю КГИОП Сергею Макарову. Тот, в частности, заявил, что манежа лейб-гвардии Финляндского полка не существует с середины XX века, а снесено было здание хлебозавода, которое построили на его месте.

Сергей Еремеев, фото: пресс-служба Следственного комитета по Санкт-Петербургу