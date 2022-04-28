Хорошеющий Петербург из отчета Беглова

Александр Беглoв (фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру)

Губернатор Александр Беглов отчитался в Заксобрании о проделанной за год работе. Его ежегодный доклад, как обычно, изобиловал сообщениями об успехах и обещаниями скоро решить старые проблемы. На этот раз глава города не стал себя ограничивать и решил высказаться также о санкциях, блокаде Ленинграда, отце Владимира Путина и украинских нацистах.

В Мариинском дворце 28 апреля можно было встретить директора "Эрмитажа" Михаила Пиотровского, бывшего начальника "Метростроя" Вадима Александрова, руководителей религиозных конфессий и любого из членов городского правительства. Все они пришли послушать отчет губернатора Александра Беглова о проделанной работе. Помимо известных горожан и депутатов ЗакСа на выступление главы города пришли думские парламентарии, руководители органов исполнительной власти и главы муниципалитетов. Последних разместили на балконах - в зале все места оказались заняты.

При появлении Беглова аудитория встала. Хотя правила подниматься при появлении губернатора в Мариинском дворце никто не вводил, за последние годы это стало традицией.

- Дорогие ленинградцы-петербуржцы, 2021 год для развития Петербурга был результативным и успешным. По некоторым направлениям я бы назвал его прорывным, - начал свое выступление Беглов.

Он более часа рассказывал об успехах. Городская экономика развивается, и, как бы ни было сложно, у города обязательно будет бюджет в 1 трлн рублей, пообещал губернатор. Триллионная казна была одним из обещаний Беглова перед выборами. Во время предвыборной кампании он много говорил и о транспортных проблемах, а только-только став губернатором, пообещал открыть семь станций метро за пять лет. То есть до 2024 год включительно.

Новых станций подземки с тех пор так и не появилось. Как выяснилось из нового доклада, и не появится в течение двух лет. Три следующие станции хотят ввести только в 2024 году.

До конца 2020 года Беглов обещал решить проблему обманутых дольщиков. И вот, в апреле 2022 года он заявил, что в этом вопросе город вышел "на финишную прямую". Осталось достроить проблемные жилые комплексы "На Заречной" и "Ломоносов". Градоначальник пообещал сделать это в следующем, 2023 году.

Губернатор с гордостью перечислил введенные в эксплуатацию спортивные и социальные объекты, рассказал о замене освещения на детских площадках и сообщил, что городская система здравоохранения выходит из пандемии с новыми компетенциями и мощностями. Самым серьезным прорывом Беглов назвал появление четырех новых стационаров-трансформеров на 1400 мест.

- В сегодняшнем отчете правительства неоднократно звучали слова "рекордный", "лучший", "впервые", - скромно заметил губернатор.

Однако не реже в своем докладе он употреблял слова "жулики" и ""Владимир Владимирович Путин". Президента губернатор несколько раз благодарил и хвалил за то, что тот дает деньги городу и ведет боевые действия на Украине. О жуликах вспоминал в разных контекстах. Например, так он высказался о недобросовестных строителях, причем как в сфере возведения жилья, так и подземки. По словам Беглова, проблемы с метростроением в Петербурге решили созданием компании "Метрострой Северной Столицы", принадлежащей городу и банку ВТБ.

- Решением главы государства новый "Метрострой" получил статус единственного подрядчика. Чтобы не было никаких проблем и не было каких-то жуликов, которые приезжали к нам из разных других регионов, - заметил Беглов.

Вскоре, на называя имен, губернатор обвинил представителей "нечистоплотного бизнеса", которые якобы пытались сорвать затеянные им реформы: транспортную, социального питания, по уборке города и по вывозу мусора. В частности, он упомянул некого бизнесмена, который "с кучкой своих полукриминальных товарищей" должен был организовать качественное питание в школах и детсадах, а вместо этого "обкрадывал наших детей".

- Все реформы мы обязательно доведем до конца, - пообещал Беглов. - Нас не запугать ни Telegram-каналами, ни разными другими вещами, ни охранными структурами. Мы работаем на жителей нашего города, а не на жуликов.

Несколько раз губернатор отклонялся от заявленной темы и говорил то об экономических санкциях, то об истории и геополитике. Лидеру фракции "Яблоко" Александру Шишлову на том же заседании спикер ЗакСа Александр Бельский за то же самое отключил микрофон, но это другое.

Беглов высказывался о конфликте на Украине в соответствии с государственной линией, не забывая хвалить президента Путина и даже его отца.

- Отец нашего президента Владимир Спиридонович Путин, как и многие советские солдаты, защищал осажденный Ленинград. Начиная специальную военную операцию, наш президент, сын солдата, встал на защиту каждого из нас, - рассказал губернатор.

Кольцо вокруг Ленинграда, по его словам, в годы войны держали 13 европейских стран. И это именно те страны, которые сейчас вместе с США "пытаются взять в блокаду уже всю нашу страну", заверял глава города собравшихся, среди которых были собственники недвижимости в "недружественных" европейских государствах и родители, проживающих в США детей.

- Наши вооруженные силы сражаются с тем же врагом, с теми же нацистами, что и советская армия во время Великой Отечественной,- объяснял этим людям попавший под западные санкции Беглов.

Парламентским фракциям по традиции дали задать докладчику всего по одному вопросу. Но этим общение с докладчиком не ограничилось. На большом экране продемонстрировали видеовопрос от петербургских старшеклассников. Школьники говорили, кем хотят стать. Они спрашивали, будут ли актуальны в будущем профессии актера, архитектора, медика. Беглов успокоил подростков - будут.

После того как губернатор покинул трибуну, туда вышла глава города Кронштадт Наталия Чашина. Она взяла слово, чтобы передать восхищенные слова в адрес градоначальника от всего муниципального сообщества. Далее ее примеру последовали президент Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак и председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Петербурга Татьяна Трофимова. Справиться с коронавирусом, по ее словам, помогли нетривиальные и оперативные управленческие решения Смольного и эффективное администрирование губернатора.

Наконец, на трибуну пригласили блокадницу Надежду Строганову. Рассказав об ужасах войны, она поблагодарила Беглова за то, что с его помощью была размещена мемориальная доска на здании, построенном на месте разбомбленной школы, открыт памятник блокадным учителям. Зал аплодировал 101-летней женщине стоя.

- Хотим пожелать, чтобы он еще долгие-долгие годы стоял у руля жизни нашего города, - сказала блокадница, когда аудитория затихла.

После этого раздались новые аплодисменты. Восторженные отзывы о докладе продолжились и после завершения заседания. Думские депутаты особенно хвалили Беглова за смелость. Михаил Романов заявил, что губернатор представил "бесстрашный" план движения вперед. Ему вторил лидер петербургских единороссов Сергей Боярский.

- Вообще Александр Дмитриевич у нас, конечно, очень смелый человек, потому что затеять одновременно реформы и в сфере транспорта, и в сфере обращения с отходами, и в сфере ЖКХ - это поступок достойный уважения, - заявил Боярский журналистам.

Пресс-подход самого Беглова как обычно предусмотрен не был.



































текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников