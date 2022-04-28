Беглов объявил о выходе на "финишную прямую" в решении проблемы обманутых дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал до конца 2023 года избавить город от проблемы обманутых дольщиков. Об этом он заявил 28 апреля во время отчетного доклада в Заксобрании.

- Мы вышли на финишную прямую в решении проблем обманутых дольщиков, - объявил Беглов.

Недобросовестных застройщиков он назвал "жуликами", отметив, что город смог выработать механизмы компенсации затрат для инвесторов, которые взялись за достройку проблемных объектов.

До конца 2023 года, по словам губернатора, будут сданы жилые комплексы-долгострои "На Заречной" и "Ломоносов", после чего проблема будет решена.

Напомним, ранее Беглов обещал решить проблему обманутых дольщиков в 2020 году. Затем - до 2023-го.

Сергей Еремеев