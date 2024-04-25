Суд закрыл дело петербурженки, задержанной на акции памяти Навального*

Красносельский районный суд Петербурга прекратил производство по административному делу Екатерины Петровой, которую задержали 17 февраля на траурном мероприятии памяти оппозиционного политика Алексея Навального*. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Протокол на Петрову составили по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП. Постановление об административном аресте на пять суток не устояло в городском суде, поскольку в протоколе не имелось подписей полицейских.

В ходе нового рассмотрения протокола дело закрыли за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, что официально о смерти Навального* УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявило 16 февраля. Политик отбывал 19-летний срок в заполярной колонии особого режима и регулярно водворялся в штрафной изолятор. Ему было 47 лет.

*Росфинмониторинг включил Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру