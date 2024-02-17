На петербургских акциях памяти Навального задержали более 70 человек

Правозащитники из движения "ОВД-Инфо"* насчитали 74 задержанных человека на петербургских акциях памяти политика Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). По числу задержаний на траурных мероприятиях Петербург лидирует в списке российских городов.

Первые задержания случились накануне вечером.

Одно из последних задержаний произошло в субботу на Невском проспекте, рядом с Казанским собором. Полицейские забрали в участок пикетчика по имени Ярослав Смолев, развернувшего плакат. На нем активист изложил свою версию смерти Навального и свое отношение к этому событию.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило о смерти политика накануне днем. Навальный отбывал 19-летний срок в заполярной колонии особого режима. Его регулярно под разными предлогами водворяли в штрафной изолятор.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру