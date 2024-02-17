После панихиды по Навальному задержали более десятка петербуржцев

У Соловецкого камня на Петроградской стороне состоялась панихида по политику Алексею Навальному (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), о смерти которого в заключении стало известно накануне.

Как сообщил корреспондент ЗАКС.Ру, на траурную встречу пришло около пятидесяти человек. Спустя полчаса дежурившие поблизости правоохранители стали призывать граждан расходиться и заявлять о недопустимости публичных акций.

Мероприятие закончилось задержаниями. В полицейские автомобили препроводили более десятка собравшихся.

Первоначально провести панихиду собирался епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко, но его задержали по пути на встречу.

Фото: ЗАКС.Ру