В Петербурге задержали священника Григория Михнова-Вайтенко

Петербургские полицейские задержали священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко. Об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщила его супруга Наталия Сивохина. При задержании силовики сослались на книгу учета сообщений о правонарушениях/происшествиях (КУСП).

Епископ Апостольской православной церкви, судя по вчерашнему посту в его Telegram-канале, намеревался провести панихиду у Соловецкого камня в память об оппозиционном политике Алексее Навальном (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

Навальный скончался накануне в ИК-3 Ямало-Ненецкого автономного округа. Ему было 47 лет. В течение последних двух лет заключения его регулярно помещали в штрафной изолятор.

Фото: ЗАКС.Ру