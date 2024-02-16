Навальный* скончался в колонии: Что известно к вечеру 16 февраля

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Днем 16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти оппозиционера Алексея Навального*. Семья политика отмечает, что пока им официально о гибели не сообщили. Однако, ФСИН и СК уже заявили о проверке случившегося, некоторые политики выразили свои соболезнования, а к памятникам жертвам политических репрессий люди приносили цветы.

Сообщение о смерти Алексея Навального УФСИН по ЯНАО опубликовало у себя на сайте в пятницу днем:

"16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи".

На вызов в колонию приехали медики из Лабытнангской городской больницы, пишет "Интерфакс". Они сообщили изданию, что приехали за семь минут, а на путь к оппозиционеру у них ушло якобы две минуты.

"Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался", - сообщили в больнице "Интерфаксу".

Позже РИА "Новости" со ссылкой на медучреждение сообщило, что бригада скорой помощи филиала Лабытнангской больницы выезжала к Навальному из поселка Харп, где находится колония. Расстояние составляло менее километра, уточнили в СМИ.

В УФСИН добавили, что причины смерти Навального устанавливаются. Центральный аппарат службы исполнения наказаний направил комиссию в ЯНАО, состоящую из руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений ЦА.

В региональном Следкоме заявили об организации процессуальной проверки по факту смерти Навального. Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.

Навальный родился в Московской области летом 1976 года. Он закончил юридический факультет Российского университета дружбы народов и факультет финансов и кредита Финансовой академии при Правительстве России.

Карьеру начинал в коммерческом секторе. В частности, владел долей в семейной компании ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению". В начале 2000-х годов Навальный начал заниматься политикой. Он стал соорганизатором "Комитета защиты москвичей" по борьбе горожан против незаконной застройки, а затем, уже в 2010-х, стал публиковать материалы на тему коррупции. Именно на борьбе с коррупцией Навальный построил свою политическую карьеру, проводя расследования о чиновниках разных уровней. В 2013 году он принял участие в выборах мэра Москвы и набрал 27,24%, уступив первое место Сергею Собянину.

В 2012 году на Навального и его брата Олега завели уголовное дело о хищении у "Ив Роше" путем обмана с помощью семейной компании. Тогда Алексею Навальному не дали реального срока - он получил условный. Позже на него завели дело о хищении в госкомпании "Кировлес".

В августе 2020 года из-за отравления Навальный впал в кому. Он проходил многомесячное лечение в Германии, после чего решил вернуться в Россию. На границе его задержали, а позже арестовали из-за нарушения норм условного срока по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы 2 февраля 2021 года заменил Навальному условный срок в 3,5 года на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Уже во время нахождения политика в колонии на него заводили новые дела и давали новые сроки. Его держали в ШИЗО, перевозили из колонии в колонию, пока он не оказался в ИК-3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

После сообщения о смерти Навального российские и иностранные политики и знаменитости начали высказываться о произошедшем. В частности, об оппозиционере сказали два депутата ЗакСа Петербурга: Борис Вишневский и Михаил Амосов. Заявление выпустило и партия "Яблоко", выразив соболезнования родным и близким Навального.

Высказался и бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. В своем Telegram-канале он тоже выразил соболезнования родным и близким Навального:

"Никогда не принадлежал к числу его поклонников или сторонников. Но был "объектом" его "расследований". Давно это было и я давно его простил за непрофессиональные и лживые наезды. Жаль Леху... Приношу соболезнования родным и близким. Желаю Алексею Царствия Небесного".

При этом, семья и сторонники Навального заявили, что подтверждений смерти политика у них нет. Жена политика Юлия, выступая на конференции в Европе, сказала, что пока не знает: верить или нет информации о гибели супруга, пишет "Коммерсант". Близкие политика напомнили, что в течение суток им должно прийти сообщение о смерти - пока этого не произошло.

Такая норма прописана в инструкции Минюста по погребению "лиц, умерших в период отбывания уголовного наказания и содержания под стражей в учреждениях ФСИН России". В этом же документе сказано, что тело должны выдать родственникам по требованию и это не может затянуться дольше чем на двое суток после установления причины смерти.

Мать Навального Людмила написала на своей странице в соцсети, что видела сына в колонии 12 февраля во время свидания. Он был "жив, здоров, жизнерадостен", заявила женщина.

Накануне Навальный дистанционно участвовал в заседаниях судов Владимирской области по своим претензиям к местной колонии. В пресс-службе областного суда РБК сообщили, что политик "чувствовал себя нормально, жалоб на самочувствие не высказывал, активно выступал, излагал доводы в защиту своей позиции".

Глава Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО Даниил Гонтарь сообщил, что к ним жалоб Навального не поступало. Об этом же сказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе:

"От Алексея Навального или его представителей в адрес уполномоченного по правам человека в ЯНАО жалоб и обращений не поступало", - цитирует сообщение аппарата омбудсмена "Интерфакс".

Вечером 16 февраля в разных городах России и мира люди приносили цветы к памятникам жертвам политических репрессий и другим значимым местам в память о Навальном. В Петербурге люди приходили к Соловецкому камню. Они возлагали цветы и зажигали свечи.

Цветы возлагали и к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Около 21:00 часов туда приехали пять полицейских автомобилей марки "Газель". Один из сотрудников объявил в громкоговоритель, что у памятника не согласовано никакой акции - после этого начались задержания граждан, которые после предупреждения не ушли с набережной. Всего в автозаки попало примерно 10 человек. Среди них был журналист Алексей Душутин. Позже депутат ЗакСа Вишневский сообщил, что журналиста отпустили.







* Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

текст: София Саттарова, фото: Константин Леньков