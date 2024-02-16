Амосов высказался в связи со смертью Навального

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов прокомментировал новость о смерти Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в колонии ИК-3 особого режима (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Для законотворца событие, случившееся 16 февраля, оказалось сродни "грому среди ясного неба".

Лично с Навальным Амосов знаком не был. "Ну почти… Так, виделись пару раз в московском "Яблоке"", - написал парламентарий в своем Telegram-канале. Депутат вспомнил историю с исключением Алексея Навального из "Яблока", а также участие оппозиционера в выборах мэра Москвы.

"Жаль, талантливый был человек", - написал Михаил Амосов по поводу смерти Навального.

УФСИН по региону сообщило о том, что пятничным утром после прогулки Навальному стало плохо и что скорая помощь не смогла ему помочь. Политику было 47 лет. Последний из вынесенных оппозиционеру приговоров определил ему реальный срок длиной в 19 лет. Навального за последние два года более двадцати раз отправляли в штрафной изолятор. Перед арестом он восстанавливался от последствий тяжелого отравления, так и не расследованного российскими властями.

Фото: ЗАКС.Ру