Запесоцкий пригрозил судом "Коммерсанту"

Фото: ЗАКС.Ру

Бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий 14 октября провел пресс-конференцию в связи с публикацией статьи в газете "Коммерсантъ". Издание со ссылкой на документы прокуратуры рассказало, что надзорное ведомство насчитало почти 100 млн рублей расходов СПбГУП на личные нужды ректора университета. Сам Запесоцкий отрицает, что использовал средства вуза в своих целях. Он намерен подать судебный иск на издательский дом. Беседа с журналистами продолжалась более полутора часов.

По данным газеты "Коммерсантъ", прокуратура обнаружила, что за два года Запесоцкий мог за счет средств вуза потратить порядка 74 млн рублей на заграничные поездки для него и членов его семьи. Также в эту сумму якобы входили затраты на рестораны и прочие услуги. Ещё более 21 млн рублей могли израсходовать на охранные услуги для его особняка в Лисьем Носу и квартиры в центре Петербурга. Эти данные упоминались в материалах дела по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества СПбГУП в доход государства. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования 10 октября. Ранее, в конце сентября, суд отстранил Запесоцкого от должности ректора вуза.

– Да никаких данных о моих злоупотреблениях там нет. Есть фантазии. При этом эти фантазии ничем в ходе судебного процесса не были подтверждены. Так, где-то они бегло сказали: "были какие-то злоупотребления". Все лежит в материалах дела. Я так понимаю, что Балтийская коллегия адвокатов все это расшифрует. Я обязательно подам на "Коммерсантъ" в суд. <...> Я думаю, что мое доброе имя стоит достаточного много, потому что мне доверяло огромное количество людей. Дело не в моем ущербе – лично моем, хотя мне это чрезвычайно тяжело. Я хочу сказать сразу, что не пойду ни на какие сделки со следствием, в которых я бы признал какие-то хищения, злоупотребления, в которых я не виноват, – заявил Запесоцкий.

Комментируя статью о вменяемых ему расходах, оплаченных якобы за счет вуза, Запесоцкий заявил, что всегда компенсировал подобные траты из собственных средств. В подтверждение своих слов он предоставил собравшимся копии квитанций, в которых говорится о возврате средств за различные покупки. При этом он не отрицал, что регулярно путешествует и любит дорогие рестораны. Кроме того, он заявил, что не ведет бизнес в Монако и не располагает недвижимостью в княжестве. В Эстонии, по словам экс-ректора, у него есть дача, но сейчас она находится в плохом состоянии.

Основной довод представителей Запесоцкого из Балтийской коллегии адвокатов, с которыми он сотрудничает, заключается в том, что представленные прокуратурой данные формально не рассматривались на заседании суда. Также они отмечают, что в основу аргументов о возможных фактах "незаконного личного обогащения" могла лечь информация Росфинмониторинга, сделанная по запросу прокуратуры. Запесоцкий предоставил собравшимся этот документ и обратил внимание журналистов на то, что сведения носят лишь информационный характер и не могут отражать точную суть первичных платежных документов. Также в ведомстве просили не приобщать эту выписку к материалам официальных расследований. Представители бывшего ректора раздумывают над тем, чтобы обнародовать материалы дела в сети для всех желающих.

– Росфинмониторинг ничего не нашел, что хотя бы отдаленно было похоже на личное обогащение. Ничто не наводит в материале Росфинмониторинга на мысли о преступной деятельности. Надо обладать фантазией. Я думаю, что прокуратуре, которая выдала иск, нужно вступить в профсоюз. В профсоюз писателей-фантастов. Не знаю, захотят ли они, но таланты огромные, – заявил экс-ректор.

При этом Запесоцкий не исключает, что в скором времени может стать фигурантом уголовного дела. По его данным, сейчас этот вопрос рассматривается. При этом бывший ректор заявил, что пока с ним силовики не проводили каких-либо встреч и не устраивали допросы. Если опасения подтвердятся, он намерен "говорить правду".

Запесоцкий полагает, что слухи о нем инспирированы неназванным ректором одного из крупнейших городских вузов. Имя возможного недоброжелателя он не назвал, однако заявил, что слышал такие "разговоры". Делиться личными предположениями, кто может претендовать на имущество вуза, Запесоцкий не стал.

Встреча прошла в здании Балтийской коллегии адвокатов. Изначально представители Запесоцкого созвали журналистов в отель "Введенский", однако за несколько минут до запланированного начала пресс-конференции менеджеры отеля заявили, что свободных помещений нет. Запесоцкий заявил, что подозревает в этом противодействие неких сил.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру