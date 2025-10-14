Коммерсантъ: Прокуратура нашла траты Запесоцкого на 74 млн рублей за счет СПбГУП

Генеральная прокуратура установила, что бывший ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий якобы за два года потратил более 74 млн рублей из бюджета вуза на собственные нужды, сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург" со ссылкой на материалы надзорного ведомства. Эти документы представили во время рассмотрения иска о передаче имущества вуза в госсобственность.

"По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 млн руб. на зарубежные поездки ректора и членов его семьи, оплату посещений ими ресторанов и прочего, а еще 20 млн руб. выложил за проживание господина Запесоцкого под усиленной охраной", - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы Генпрокуратуры.

Обновление: Бывший ректор вуза Александр Запесоцкий после публикации газеты "Коммерсантъ" опроверг информацию о незаконных тратах. Запесоцкий намерен подать иск в суд по факту публикации материала, передает издание "Фонтанка" со ссылкой на письмо, распространенное представителями ученого.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 10 октября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче в собственность государства имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Также решением суда Запесоцкого отстранили от должности ректора. Его место занял Евгений Лубашев, который ранее являлся директором Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права. Сам Запесоцкий выступил против такого назначения.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру